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Навыки по тушению лесных пожаров отработали тюменские десантники

Общество, 18:59 30 июня 2022

Департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Учения по отработке навыков тушения лесных пожаров прошли на базе Тобольского и Уватского авиаотделений "Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов". Участие в них приняли 88 тюменских пожарных-десантников, сообщает информационный центр регионального правительства.

Перед прыжками прошла наземная подготовка. Она включала в себя изучение различных приемов, тренировку с вышки-тренажера, монтирование тормозного блока на шнуре в соответствии с весом спускающегося, зацепление карабина подвески за тормозной блок, зависание и подготовку к спуску.

Прыжки совершали на спусковом устройстве СУ-Р с вертолета Ми-8. Так, 76 десантников-пожарных произвели по два контрольно-проверочных спуска, а 12 вновь обученных десантников-пожарных выполнили по семь спусков с вертолета на спусковом устройстве. Также свои навыки закрепили четыре летчика-наблюдателя.

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# авиалесоохрана , пожарные-десантники

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