Рустам Сайфуллин достоин звания Героя России, уверены его земляки

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Рустам Сайфуллин достоин награды Героя Российской Федерации. Земляки гордятся им, рассказали одноклассницы тюменского героя Анастасия Матвеева и Надежда Строкина.

Они учились с Рустамом Сайфуллиным до шестого класса в Карагайской школе Вагайского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Надежда Строкина расказывает, что с детства Рустам был трудолюбивым и хозяйственным.

"Уроки вовремя выполнял. Если в классе делали уборку, то он девчонкам помогал. Никогда не было такого, что он кого-то обижал. С учителями хорошо общался", - рассказала жительница Вагайского района.

Анастасия Матвеева подчеркнула, что Рустам Сайфуллин никогда не падает духом, всегда в боевом строю.

"Мы гордимся земляком, рады, что у нас есть такой одноклассник. Он достоин этой награды. Отдельное спасибо супруге Наталье. Она поддерживает его всегда, а сейчас не отходит от него", - отметила Анастасия Матвеева.

Напомним, уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации.