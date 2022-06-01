  • 30 июня 202230.06.2022четверг
  • USD51,1580
    EUR53,8580
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Рустам Сайфуллин достоин звания Героя России, уверены его земляки

Общество, 18:46 30 июня 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Рустам Сайфуллин достоин награды Героя Российской Федерации. Земляки гордятся им, рассказали одноклассницы тюменского героя Анастасия Матвеева и Надежда Строкина.

Они учились с Рустамом Сайфуллиным до шестого класса в Карагайской школе Вагайского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Надежда Строкина расказывает, что с детства Рустам был трудолюбивым и хозяйственным.

"Уроки вовремя выполнял. Если в классе делали уборку, то он девчонкам помогал. Никогда не было такого, что он кого-то обижал. С учителями хорошо общался", - рассказала жительница Вагайского района.

Анастасия Матвеева подчеркнула, что Рустам Сайфуллин никогда не падает духом, всегда в боевом строю.

"Мы гордимся земляком, рады, что у нас есть такой одноклассник. Он достоин этой награды. Отдельное спасибо супруге Наталье. Она поддерживает его всегда, а сейчас не отходит от него", - отметила Анастасия Матвеева.

Напомним, уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Герой России , государственная награда , Рустам Сайфуллин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 30.06.2022Система менеджмента качества Тюменского РМЗ отвечает требованиям международного стандарта
18:59 30.06.2022Навыки по тушению лесных пожаров отработали тюменские десантники
18:46 30.06.2022Рустам Сайфуллин достоин звания Героя России, уверены его земляки
18:09 30.06.2022 Тобольские "кванторианцы" обучат детей-инвалидов работать на технологичном оборудовании