Один из лидеров ФК "Тюмени" перешел в "Новосибирск"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Полузащитник Артемий Малеев, который в прошлом сезоне был одним из лидеров "Тюмени" (на его счету 10 забитых мячей и 5 голевых передач в первенстве страны), остался в четвертой группе второй лиги. Штурмовать первое место 31-летний футболист будет в составе "Новосибирска", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

"Хочу сказать всем спасибо за последний год в "Тюмени". Мне было приятно играть в этом коллективе, – сообщил Артемий Малеев. – Особая благодарность – болельщикам команды, которые из-за карантина, к сожалению, смогли посетить не все наши матчи", - сказал футболист.