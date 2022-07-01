  • 1 июля 20221.07.2022пятница
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Один из лидеров ФК "Тюмени" перешел в "Новосибирск"

Спорт, 11:18 01 июля 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Полузащитник Артемий Малеев, который в прошлом сезоне был одним из лидеров "Тюмени" (на его счету 10 забитых мячей и 5 голевых передач в первенстве страны), остался в четвертой группе второй лиги. Штурмовать первое место 31-летний футболист будет в составе "Новосибирска", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

"Хочу сказать всем спасибо за последний год в "Тюмени". Мне было приятно играть в этом коллективе, – сообщил Артемий Малеев. – Особая благодарность – болельщикам команды, которые из-за карантина, к сожалению, смогли посетить не все наши матчи", - сказал футболист.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:18 01.07.2022Один из лидеров ФК "Тюмени" перешел в "Новосибирск"
10:54 30.06.2022Тхэквондистка из Тюмени завоевала золото на XI летней спартакиаде учащихся России
13:54 29.06.2022Многодневная велогонка пройдет в Ишиме
10:36 29.06.2022Тюменцев приглашают на утренний забег "Пять верст" в экопарк