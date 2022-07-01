Депутаты гордумы избрали Почетных граждан Тюмени

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Почетными гражданами Тюмени стали Леонид Окунев и Евгений Колтун. Обе кандидатуры тайным голосованием поддержали депутаты городской думы в ходе заседания 1 июля.

Напомним, в Тюменскую городскую думу поступили ходатайства о присвоении звания актеру и руководителю молодежного театра "Ангажемент" Леониду Окуневу и основателю спортивного клуба "Антей" Евгению Колтуну.

Как отметил председатель гордумы Евгений Заболотный, оба кандидата являются людьми, представляющими Тюмень и регион не только на российском, но и на международном уровне.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Леонид Окунев работает в театральной сфере более 50 лет. С 2010 года он является директором и художественным руководителем муниципального молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко. В 2021 году снялся в сериале "Угрюм-река" по одноименному роману Вячеслава Шишкова, исполнив роль купца Иннокентия Груздева.

Евгений Колтун живет в Тюмени с 1966 года. Еще обучаясь в институте, организовал первую группу любителей атлетической гимнастики. В 1967 году зарегистрировал клуб "Антей". Становился победителем и призером турниров по атлетизму и культуризму. Единственный заслуженный тренер по бодибилдингу в Тюменской области, почетный судья РФ.

В ходе тайного голосования депутаты городской думы отдали за кандидатуры Евгения Колтуна и Леонида Окунева 30 и 31 голос соответсвенно.

Таким образом, с 1867 года званием "Почетный гражданин города Тюмени" отмечены 55 человек. Восемь человек – в дореволюционный период

Николай Ступников