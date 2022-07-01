Ремонт автомобильного моста в селе Марково обеспечит транспортную доступность

| Фото: vk.com/onftyumen | Фото: vk.com/onftyumen

Ремонт автомобильного моста в селе Марково Заводоуковского округа обеспечит транспортную доступность жителям населенного пункта. Мост находится в аварийном состоянии. Проблему пытались решить, отсыпав щебнем дорогу через соседнее село, но путь стал на 20 км длиннее. Для сельчан, которые в основном живут за счет сельского хозяйства, это означает дополнительные расходы, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

"После того, как мы подключились к решению проблемы, было проведено обследование автомобильного моста. Но дальнейших действий - подачи заявки в уполномоченный орган на выделение денежных средств на ремонт моста не было принято. Предложенный альтернативный путь – дорога через соседнее село не отвечает требованиям федерального законодательства в части нормативов времени прибытия пожарных бригад и скорой помощи", - пояснили в Народном фронте.

Для защиты интересов жителей села прокуратура Заводоуковского округа вышла с иском в суд, чтобы обязать администрацию отремонтировать мост и восстановить транспортную доступность.