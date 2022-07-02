Тополя без пуха сажают в Тюмени и еще 20 видов деревьев и кустарников

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Тополя без пуха сажают в Тюмени. А целом, количество видов деревьев и кустарников, которые садят на улицах и в скверах областной столицы превышает два десятка, сообщили в "Леспаркхозе".

У каждого растения своя функция. К примеру, тополя хорошо поглощают шум и пыль, поэтому их сажают вдоль дорог.

"При посадке учитываем много факторов: например, хвойники более тенелюбивые, соответственно, важно предусмотреть, с какой стороны они будут расти, будет ли попадать на них тень от дома", - пояснил директор "Леспаркхоза" Сергей Нефедов.

В Тюмени хорошо растут яблони и березы, которые способны выдержать сибирский климат. Тополя сажают тех сортов, которые не дают пуха и быстрорастущие.

А из кустарников оформлены живые изгороди. Очень хорошо подходит для этого кизильник – кусты высаживают в два ряда. Если за ними правильно ухаживать и вовремя подрезать, они проживут пять десятков лет.

Сергей Нефедов призвал тюменцев бережнее относиться к растениям - нередко горожане просто ради шутки обламывают ветки только что посаженных деревьев, сообщает "Вслух.ру".