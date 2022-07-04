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Во второй половине недели в Тюмень придет жара

Общество, 10:36 04 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшую неделю, с 4 по 10 июля. По данным центра Фобос, рабочая неделя стартует небольшими дождями и прохладой. К 6 июля, среде, погода наладится и к субботе воздух прогреется до плюс 30.

4 и 5 июля в Тюмени дневная температура воздуха не поднимется выше 15 градусов, в ночные часы ожидается плюс 12. В эти дни синоптики прогнозируют переменную облачность и северный ветер со скоростью 6 метров в секунду.

6 июля в Тюмени потеплеет до плюс 23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 13. Ветер по-прежнему будет дуть с севера со скоростью 3 метра в секунду.

7 июля воздух днем прогреется до 26 градусов, ожидается солнечная погода и северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночная температура воздуха составит плюс 18 градусов.

8 июля дневная температура воздуха достигнет 28 градусов, ночная – плюс 19. Осадки в этот день маловероятны, ветер подует с запада со скоростью 3 метра в секунду.

Суббота, 9 июля, станет самым жарким днем недели. Воздух прогреется до 30 градусов, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 20.

10 июля - переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем синоптики прогнозируют плюс 28 градусов, ночью – плюс 19.

Любовь Голышева

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