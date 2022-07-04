В Тюмени стартовал четвертый этап опрессовок

| фото АО "УСТЭК" | фото АО "УСТЭК"

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Четвертый этап опрессовок стартовал в Тюмени 4 июля. В течение 12 дней горячей воды не будет в домах по улицам 50 лет Октября, Пермякова, Воровского, Новаторов, Энергетиков, Севастопольской, Рижской и Парфенова.

В компании УСТЭК напомнили, что испытания тепловых сетей на прочность и плотность проводятся в Тюмени ежегодно в межотопительный период. Они представляют собой проверку методом повышения давления. Специалисты выявляют слабые места на трубопроводе и внутридомовых системах многоквартирных домов. На основании результатов проверки городу выдается паспорт готовности к следующему отопительному периоду.

Третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей проходил с 20 июня по 1 июля и коснулся домов по улицам Мельникайте, Широтной, Червишевского тракта, а также части домов в районе "Маяк". За 12 дней специалисты испытали на плотность и прочность более 93 км трубопроводов.

Всего за летний период в Тюмени отключения горячей воды проходят в семь этапов. Пятый этап запланирован с 18 по 29 июля, шестой – с 1 по 12 августа, седьмой – с 15 по 28 августа.

С полным списком адресов и графиком отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться на сайте УСТЭК.