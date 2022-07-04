Пожарные Донбасса получили от тюменских коллег гуманитарную помощь

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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Гуманитарная помощь, которую отправили тюменские пожарные в Краснодон в рамках акции "Помощь пожарным Донбасса", прибыла в пункт назначения, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фура доставила медикаменты, бытовые принадлежности, строительные материалы, а также пожарно-техническое вооружение для краснодонских сотрудников МЧС.