Пожарные Донбасса получили от тюменских коллег гуманитарную помощь
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
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Гуманитарная помощь, которую отправили тюменские пожарные в Краснодон в рамках акции "Помощь пожарным Донбасса", прибыла в пункт назначения, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Фура доставила медикаменты, бытовые принадлежности, строительные материалы, а также пожарно-техническое вооружение для краснодонских сотрудников МЧС.