Отчет главы Тюмени получил высокую оценку депутатов городской думы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Высокую оценку дали тюменские депутаты работе, проделанной городской администрацией в 2021 году. Отчет о результатах деятельности администрации Тюмени, в том числе о решении вопросов, поставленных гордумой, глава города Руслан Кухарук представил депутатам 1 июля.

В частности, глава города сообщил, что в 2021 году в Тюмени введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья, а объем ввода индивидуальных жилых домов вырос более чем на 80%. Таким образом, в пересчете на каждого жителя города показатель ввода жилья в эксплуатацию в 2021 году превышает средний показатель по России в два раза.

"Руслан Николаевич очень хорошо знает географию города, знает, где и какие объекты строятся, а большинство вопросов в Тюмени решается комплексно, – считает депутат Степан Киричук. – Озвученные сегодня главой Тюмени цифры являются самым главным показателем благополучного социального и экономического развития нашего города".

"Под руководством главы города сегодня работает команда профессионалов, которые четко видят ориентиры и умеют, если в этом возникает необходимость, представить их федеральному правительству, - отметила депутат Екатерина Вешкурцева. – У администрации Тюмени есть представление общей картины дальнейшего развития города".

В своем отчете Руслан Кухарук уделил особое внимание строительству и ремонту дорог. Так, в 2021 году завершены работы по строительству более 9,5 км автодорог в микрорайонах Ямальский-2, Березняковский, Восточный-2, Ново-Патрушево и Казарово, завершилась реконструкция развязки на пересечении железной дороги с ул. Мельникайте, появилась новая дорога по ул. Монтажников в Ново-Патрушево.

Депутат Юрий Дранчук поблагодарил главу Тюмени за развернутый и подробный отчет и попросил обратить особое внимание качеству строительства новых дорог, в частности - по ул. Раушана Абдуллина. Альбина Селезнева в свою очередь предложила оформить отчет в печатном виде, чтобы в приемных депутатов Тюменской городской думы с ним могли ознакомиться все жители.

"Жители Тюмени активно участвуют в обсуждении благоустройства своих дворов, в создании озелененных территорий, во внесении изменений в генеральный план развития города и других проектов. Это говорит о том, что население доверяет власти и уверено в том, что все планы будут выполнены и город наш преобразится", - подвел итог председатель гордумы Евгений Заболотный.

Николай Ступников