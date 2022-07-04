Коворкинг-центр открыли в уватской библиотеке на выигранный грант

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru

Далее в сюжете Промсвязьбанк открыл отделения в Запорожской и Херсонской областях

Первый в районе коворкинг-центр "УВАТ.town" открыли в центральной библиотеке Увата. Специалисты учреждения выиграли грант по итогам конкурса "Родные города", сообщает администрация муниципалитета.

Идея создания проекта основывалась на социальном заказе – подросткам и молодым семьям с детьми нужны современные пространства, которые предоставляют возможности, как для работы, так и для объединения в одну команду для общения и творческого взаимодействия.

"Коворкинг-пространство, как креативная сфера творческой индустрии станет местом силы, источником вдохновения для каждого молодого жителя села", - говорят библиотекари.

Благодаря реализации проекта "Коворкинг-центр "УВАТ.town"" на базе читального зала появилась комфортная зона со всеми необходимыми ресурсами для качественного времяпрепровождения, где каждый может найти занятие по душе.

Всего по итогам конкурса 127 лучших инициатив из шести регионов России получили поддержку компании "Газпром нефть".