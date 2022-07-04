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Промсвязьбанк открыл отделения в Запорожской и Херсонской областях

Общество, 12:59 04 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Промсвязьбанк (ПСБ) запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Удалось возобновить работу всех банковских услуг — выпуск карт, снятие денег в банкоматах, стали доступны переводы, накопительные и расчетные счета, обмен валюты", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Отметим, что работу банк начал после просьбы глав ВГА Херсонской и Запорожской областей. Сегодня Россия делает все, чтобы восстановить нормальную жизнь людей на освобожденных от неонацистов территориях. Поэтому банк, как финансовый партнер, также будет принимать активное участие в развитии промышленной, транспортной и жилищной инфраструктуры в Херсонской и Запорожской областях.

"В течение 2022 года ПСБ будет развивать сеть отделений на территории регионов и поэтапно расширит набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг, в числе которых — потребительские кредиты и ипотека, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование", — сказано в пресс-релизе ПСБ.

Напомним, Тюменская область также оказывает помощь в налаживании жизни на освобождённых территориях: регион взял под шефство город Краснодон и Краснодонский район. 4 июля в город Луганской Народной Республики прибыло более 20 тонн гуманитарной помощи из Тюменской области. Машина с надписью "Тюменская область - Краснодону" доставила продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, оборудование для пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших населенные пункты в связи с боевыми действиям.

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# Донбасс , Промсвязьбанк

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