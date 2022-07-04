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В Тюменской области прибавилось 17 управляющих компаний

Экономика, 13:10 04 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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На 17 управляющих компаний стало больше в Тюменской области. Право управления многоквартирными домами им выдано во втором квартале 2022 г. Таким образом, в целом в регионе лицензией на предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами обладают 306 организаций, сообщили в государственной жилищной инспекции Тюменской области.

При этом в ведомстве отметили, когда собственники принимают решение заключить договор с новой управляющей организацией, прежняя обязана в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия договора передать все необходимые для работы по дому документы и технические средства.

К примеру, собственники в домах № 4 и № 6 на ул. Ф. Салманова Тюмени проголосовали за расторжение договора с УК "Меридиан Сервис" и заключили новый - с "УК "На Полевой". Прежняя управляющая компания передала проектную документацию на дом в новой, но недействующей редакции. Жилищный инспектор выдал УК "Меридиан Сервис" предписание об устранении нарушений лицензионных требований. В установленные сроки "УК "На Полевой" получила всю необходимую документацию.

Проверить лицензию управляющей компании, а также итоги квалификационного экзамена ее руководителя можно здесь.

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# жилищная инспекция , управляющие компании

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