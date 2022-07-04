Аромашевский район в 2022 году вернет в сельхозоборот 1,5 тысячи гектаров пашни

| Фото: администрация Аромашевского района в Telegram | Фото: администрация Аромашевского района в Telegram

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Аграрии Аромашевского района продолжают вводить в оборот неиспользуемые пашни. Агрохолдинг "Аромашевский" работает в настоящее время на территории Малиновского сельского поселения, предстоит освоить около 1,5 тыс. га.

"Эти поля давно не засеивали, - рассказал глава администрации Аромашевского района Игорь Власов. - В планах агрохолдинга - ввести земли в оборот за лето 2022 года, думаю, это удастся сделать".

Глава муниципалитета напомнил, что в 2021 году введены в оборот поля Кротовского сельского поселения, не обрабатывавшиеся более 30 лет. "Сегодня мы видим там неплохие всходы, надеемся на очень хороший урожай", - подчеркнул он.