Проект развития сельского туризма запускают в трех городах Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Участниками проекта "Открываем область заново", который стартует в Ялуторовске, Тобольске и Ишиме с 18 июля, могут стать действующие предприниматели и физические лица, которые планируют заняться бизнесом, НКО. К участию приглашают и сотрудников администраций. Это делается для того чтобы на территории все были в едином информационном поле и понимали важность сельского туризма и того, что относится к нему.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель проекта развития сельского туризма инвестиционного агентства Тюменской области Екатерина Паршукова.

"Сфера сельского туризма содержит около 50 смежных отраслей. Поэтому важно взаимодействие бизнеса и власти. По количеству участников в проекте нет ограничений. Все мероприятия пройдут в очном формате. Эксперты будут работать на площадках, знакомится с территориями", - говорит Екатерина.

Спикеры из Москвы проведут работу с участниками проекта по трем блокам. Исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев представит опыт из других регионов, раскроет юридические и экономические тонкости ведения данного вида бизнеса.

"Основной посыл – партнерство. Важно понимать, если турист приезжает, куда он едет и что получает. Один предприниматель не сможет удовлетворить весь перечень потребностей, поэтому нужно объединяться. Об этом и будет говорить в пером блоке", - уточнила Екатерина Паршукова.

Второй блок – размещение. Ольга Пасько – представитель компании стандартизации и сертификации в гостиницах, хостелах. Она работала в сфере сельского туризма на Алтае, сейчас активно познает Дагестан. Ольга в течение недели будет работать в Тюменской области.

Третий блок проведет Амина Фатуллаева – эксперт Синергии - поделится навыками и практиками в сфере гастрономии. Как отметила Екатерина, спикер – выходец из сферы общепита, была управляющей гастрономии. Сейчас она кризис-менеджер и занимается аудитом.

"Четвёртый блок - это роуд-шоу с местными предпринимателями. Будет приезжать на проекты участников, давать обратную связь со стороны потребителя. Отрабатывать недочеты, если таковые будут", - добавила руководитель проекта. Увеличение числа мест отдыха в Тюменской области, повышение качество существующий – одна из целей реализации тематической программы. Что касается предпринимателей, то для них этот проект направлен для повышение среднего чека.

"В целом данный проект позволит нам увеличить конкурентоспособность региона в сфере сельского туризма", - уверена Екатерина.

Стартует проект "Открываем область заново" 18 июля и продлится до сентября.

Зарегистрироваться для участия в проекте необходимо по ссылке. Подробная информация по телефону 79829615347, Екатерина Паршукова.

Анжела Лебедева