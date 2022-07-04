Тюменские ученые создают арктический банк здоровых и плодородных сортов картофеля

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Арктический банк здоровых и плодородных сортов картофеля разрабатывают ученые Тюменского государственного университета. Это будет уже третий ресурс. Он дополнит два действующих – первый был сформирован в Архангельской области, второй – в Республике Северная Осетия-Алания. Третий научно-технологический проект реализуется на Ямальской опытной станции в городе Салехарде, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

"По специальной методике мы изучили поле, на котором коллеги из Тюменского научного центра высаживают безвирусный картофель, с нескольких глубин забрали образцы почвы. Проверим их на кислотность, влажность, влагоемкость, произведем выделение РНК и ДНК. Все это позволит узнать, какие именно фитопатогенные микроорганизмы находятся в данной почве и как они влияют на урожайность и сохранность картофеля", – рассказал научный сотрудник Института X-BIO ТюмГУ Сергей Кравченко.

Ученые исследуют территории нескольких регионов России: Краснодарского и Приморского краев, Московской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Важно, что сбор материалов происходит на всех этапах: в начале посевных работ, во время вегетативного роста и при сборе урожая. Это позволит составить полную картину состояния почв и ее влияния на продуктивность растений. Решаемые проектом задачи соответствуют ключевым целям Западно-Сибирского межрегионального научного центра – обеспечение биобезопасности и развитие Арктики.

В прошлом году исследователи провели первые полевые и лабораторные испытания картофеля в условиях Заполярья. Не так давно в грунт посадили полученный в предыдущем сезоне семенной материал и 130 новых сортов. Ученые анализируют наличие и активность фитопатогенов в рамках общероссийского научного проекта "Микробиомы агроценозов: масштабный скрининг, мониторинг и методы управления консорциумами микроорганизмов для регенеративного земледелия", который реализуется под руководством академика РАН Андрея Лисицы.