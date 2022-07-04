Жителя Тобольска задержали с 30 граммами героина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тобольска разложил 30 гр. героина по 57 тайникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере", сообщает региональное управление МВД.

"В 15 микрорайоне задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Во время досмотра в присутствии понятых оперативники изъяли у задержанного сотовый телефон с фотографиями мест закладок. Ориентируясь по полученным координатам, полицейские обнаружили 57 тайников, из каждого изъято по одному свертку с порошком белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что злоумышленник раскладывал героин, общей массой около 30 граммов", - рассказали полицейские.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что приехал в Тобольск из Москвы. В его задачу входило находить места для оборудования тайников, в специальном приложении делать фотографии с отметкой координат и отравлять их заказчику. За каждый день работы злоумышленнику обещали платить по 5 тыс. рублей. Но заработать денег иностранец не успел.

Расследование продолжается.