Россия снимет ограничения по COVID-19 на пересечение сухопутной границы с 15 июля

| Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы Российская Федерация снимет с 15 июля. Об этом сообщает правительство России в своем Telegram-канале.

Решение отменить ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска было принято в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Напомним, что Россия ввела ограничения на пересечение границ в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса.