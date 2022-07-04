Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка возглавил Уральский межрегиональный координационный совет

| Фото: www.tyumen.er.ru | Фото: www.tyumen.er.ru

Уральский межрегиональный координационный совет возглавил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Иван Квитка, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

"Принято новое положение межрегионального координационного совета, в котором прописаны ключевые задачи: подбор кадров на различные партийные должности и подготовка к ближайшим выборам. В связи с этим структура и состав меняется, но в него по-прежнему войдут представители от каждого региона Урала", – пояснил Иван Квитка.

По словам депутата в руководящий состав Уральского межрегионального совета вошли секретари региональных отделений партии шести регионов: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, от Тюменского области – Андрей Артюхов, от Ханты-Мансийского автономного округа – Борис Хохряков, от Ямало-Ненецкого автономного округа – Алексей Ситников.

Кроме того, назначены и новые заместители главы Уральского МКС - это советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш, заместитель председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Западнова и зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева. По мнению Ивана Квитки им удастся усилить усилить партийную работу в УФО.