Подозреваемого в краже 72 бутылок и дрели задержали в Тобольске

| Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

18-летнего подозреваемого в краже 72 бутылок с напитками и дрели из кафе задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Сотрудниками полиции владелец кафе рассказал, что утром пришел на работу и заметил, что запасная дверь открыта, а из помещения пропали пять упаковок с напитками и дрель. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.

Задержанный, ранее неоднократно судимый привлекался к уголовной ответственности. В отделе полиции свою вину он признал и пояснил, что хотел попасть в кафе, чтобы похитить из кассы деньги. Взяв лежавший на земле металлический прут, сломал навесной замок. Не найдя кассы, похитил дрель и пять упаковок с напитками.

"По дороге дрель выкинул, часть похищенных напитков изъята сотрудниками полиции по месту проживания подозреваемого", — рассказали в тобольской полиции.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы до пяти лет.