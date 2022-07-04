  • 4 июля 20224.07.2022понедельник
  • В Тюмени 13..15 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Подозреваемого в краже 72 бутылок и дрели задержали в Тобольске

Происшествия, 17:30 04 июля 2022

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

18-летнего подозреваемого в краже 72 бутылок с напитками и дрели из кафе задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Сотрудниками полиции владелец кафе рассказал, что утром пришел на работу и заметил, что запасная дверь открыта, а из помещения пропали пять упаковок с напитками и дрель. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.

Задержанный, ранее неоднократно судимый привлекался к уголовной ответственности. В отделе полиции свою вину он признал и пояснил, что хотел попасть в кафе, чтобы похитить из кассы деньги. Взяв лежавший на земле металлический прут, сломал навесной замок. Не найдя кассы, похитил дрель и пять упаковок с напитками.

"По дороге дрель выкинул, часть похищенных напитков изъята сотрудниками полиции по месту проживания подозреваемого", — рассказали в тобольской полиции.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , полиция , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:30 04.07.2022Подозреваемого в краже 72 бутылок и дрели задержали в Тобольске
14:45 04.07.2022Саперы обследовали здание регионального арбитражного суда в Тюмени
14:25 04.07.2022Житель Тюменской области вынес со склада 19 мешков пшеницы
12:37 04.07.2022В Тюмени продавца контрафактного алкоголя осудили на 5 лет колонии