Подозреваемого в краже 72 бутылок и дрели задержали в Тобольске
18-летнего подозреваемого в краже 72 бутылок с напитками и дрели из кафе задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".
Сотрудниками полиции владелец кафе рассказал, что утром пришел на работу и заметил, что запасная дверь открыта, а из помещения пропали пять упаковок с напитками и дрель. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.
Задержанный, ранее неоднократно судимый привлекался к уголовной ответственности. В отделе полиции свою вину он признал и пояснил, что хотел попасть в кафе, чтобы похитить из кассы деньги. Взяв лежавший на земле металлический прут, сломал навесной замок. Не найдя кассы, похитил дрель и пять упаковок с напитками.
"По дороге дрель выкинул, часть похищенных напитков изъята сотрудниками полиции по месту проживания подозреваемого", — рассказали в тобольской полиции.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы до пяти лет.