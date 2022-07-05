В Тюмени выставили на торги под комплексное развитие участки за 58, 12 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участки 17,76 га под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) между Плехановской улицей и Окружной дорогой выставили на торги, сообщает ДОМ.РФ.

Начальная цена права заключения договора КРТ – 58,12 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 25 июля 2022 года. Торги состоятся 29 июля.

В непосредственном окружении – малоэтажная и многоэтажная жилая застройка микрорайона Плеханово. Лот обладает хорошей транспортной доступностью для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.

В пресс-службе ДОМ.РФ отметили, что градпотенциал участков составляет не менее 18,8 тыс. кв. м жилья средней этажности. Помимо строительства жилья, проектом предусмотрены благоустройство и озеленение территории, создание объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Во вновь построенных кварталах должны быть предусмотрены "дворы без машин". При подготовке проекта рекомендуется использовать разработанный ДОМ.РФ Стандарт КРТ.

По условиям аукциона, инвестор должен завершить строительство в течение пяти лет.