ФК "Тюмень" примет пермяков 24 июля

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Жеребьевка календаря четвертой группы второй лиги первенства России по футболу состоялась 4 июля. ФК "Тюмень" примет на своем поле "Амкар-Пермь" 24 июля, а "Новосибирск" дома сыграет с "Челябинском".

Первенство в четвертой группе пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень". На первом команды встретятся друг с другом по два раза - дома и на выезде. На втором команды разделятся на две шестерки. Каждой команде предстоят ещё пять матчей.

Таким образом, "Тюмень" в наступающем первенстве страны проведет 27 игр.