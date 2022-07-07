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ФК "Тюмень" примет пермяков 24 июля

Спорт, 08:54 07 июля 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Жеребьевка календаря четвертой группы второй лиги первенства России по футболу состоялась 4 июля. ФК "Тюмень" примет на своем поле "Амкар-Пермь" 24 июля, а "Новосибирск" дома сыграет с "Челябинском".

Первенство в четвертой группе пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень". На первом команды встретятся друг с другом по два раза - дома и на выезде. На втором команды разделятся на две шестерки. Каждой команде предстоят ещё пять матчей.

Таким образом, "Тюмень" в наступающем первенстве страны проведет 27 игр.

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