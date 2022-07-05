В Тюменской области за информацию о виновниках пожаров будут выплачивать 40 тысяч рублей

| Фото: Telegram-канал Александр Моор | Фото: Telegram-канал Александр Моор

40 тысяч рублей будем выплачивать за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров. Постановление правительства Тюменской области, которое определяет порядок таких выплат, подписано.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Как напомнил глава региона, бесконтрольный отжиг, непотушенный костер и даже брошенный окурок приводят к серьезным последствиям. Уничтожаются тысячи гектаров полей. Ландшафтные возгорания могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Самое страшное – огонь может перекинуться на жилые постройки и привести к трагедии.

"У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника, – 50 тысяч рублей", - сказал Александр Моор.