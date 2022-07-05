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Убийца двух пенсионеров в Тюменской области проведет в колонии 20 лет

Происшествия, 18:36 05 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

20 лет проведет в колонии строгого режима житель Тюменской области за разбой и убийство с особой жестокостью двух пенсионеров в с. Омутинское. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, тела пролежали в доме больше месяца.

Как известно из материалов уголовного дела, утром 22 октября в частном доме на ул. Заречной с. Омутинское обнаружили тела пожилых людей. Из дома исчез телевизор, кошелек с 16 тыс. рублей и восемь банковских карточек.

Было установлено, что хозяйка дома торговала самогоном. Оперативники проверили ранее судимых жителей села и вышли на 41-летнего селянина, который расплачивался в магазинах похищенными карточками. Мужчина признался в убийстве.

День налета, 9 сентября, преступник выбрал не случайно: накануне пожилые люди получили пенсию. С обрезком арматуры он постучал в дверь дома и с порога несколько раз ударил хозяйку по голове, а потом расправился с ее сожителем.

Суд также частично удовлетворил материальный иск родственников одного из потерпевших в 500 тыс. рублей.

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# убийство , уголовное дело

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