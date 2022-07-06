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В Тюмени построят сквозную дорогу от Кармацкого до Мельникайте к осени 2023 года

Политика, 09:50 06 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Ход строительства дороги по ул. Т. Кармацкого осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочей поездки по Тюмени.

Ул. Т. Кармацкого станет сквозной и соединит улицы Алебашевскую и Мельникайте, она будет идти параллельно ул. Дружбы.

Строительство ул. Т. Кармацкого до ул. Мельникайте в Тюмени завершится в 2023 году. Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,9 км соединит ул. Алебашевскую и ул. Мельникайте.

В этом году строители возведут участок от ул. Алебашевской до ЖК "Ария". В 2023 году дорогу продлят до ул. Мельникайте.

Ширина проезжей части составит 14 м, тротуара - 2,25 м. Сделают велодорожку и обустроят водоотводные каналы.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Новая улица обеспечит транспортную доступность районов развивающейся жилой застройки.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , дорожное строительство

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