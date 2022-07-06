Железнодорожный круиз "В Сибирь" номинирован на премию Russian traveler awards 2022

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Маршрут по железной дороге "В Сибирь" выдвинула Тюменская область на ежегодную премию Russian traveler awards в номинации "Экскурсионный туристический маршрут".

Все желающие могут принять участие в онлайн-голосовании на сайте. Как сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, все номинанты выдвинуты официальными представителями субъектов РФ, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах.

Итоги премии подведут в ноябре и опубликуют на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian traveler.

Напомним, первый железнодорожный круиз "В Сибирь" отправился из Москвы 5 марта 2022 года. Маршрут объединил сразу пять городов - Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. В городах туристов ждали обзорные экскурсии. В Тюмени путешественникам предложили отдохнуть на термальных источниках и поужинать сибирскими деликатесами.

Первый поезд летней серии круизов "В Сибирь" прибыл на тюменский вокзал 12 июня. Второй поезд в рамках железнодорожного круиза "В Сибирь" прибудет в Тюмень и Тобольск 10 и 11 июля.