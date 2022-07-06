Сбербанк и Брусника создадут единую цифровую платформу для обмена данными

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Сбербанк и Брусника создадут единую цифровую платформу для обмена данными. Соглашение об этом подписано на международной выставке "Иннопром". Подписи в документе поставили заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и директор по цифровой трансформации Брусники Елена Еременко.

Стороны планируют разработать и запустить инструменты для работы на базе единого цифрового пространства. Это позволит автоматизировать взаимодействие компаний, сделать его более быстрым, удобным и безопасным, а также минимизировать вероятность возникновения ошибок.

Создание единой цифровой платформы стало продолжением успешного пилотного проекта Сбербанка и Брусники по удаленному строительному контролю. Созданная система позволяет в режиме онлайн контролировать строительство финансируемых проектов, оценивать динамику работ и эффективность использования кредитных средств банка.

Внедрение инновационных IT-решений с участием Сбербанка проходят и в других бизнес-процессах Брусники. В рамках своей цифровой трансформации девелоперская компания доверила хранение своих данных облачному сервису от компании экосистемы Сбера.

"Особое внимание Брусника уделяет своему цифровому развитию и одна из первых в стране применяет инновационные IT-решения Сбера для повышения эффективности работы. Также мы совместно с партнерами ведем постоянный поиск различных технических решений и методов их реализации для оптимизации трудозатрат с обеих сторон. Результатом такого поиска стало решение о создании рабочей группы по формированию единого цифрового пространства для обмена данными, оно позволит нам выйти на новый уровень цифрового взаимодействия", - прокомментировал заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

"Систему стройконтроля мы развернули пока на четырех площадках. И уже очевидно, что после её внедрения коммуникация в области финансирования проектов стала значительно более прозрачной. Мы видим большой потенциал в создании единой цифровой платформы, поскольку именно в интеграции раскрываются все возможности цифровых решений", - пояснила директор по цифровой трансформации Брусники Елена Еременко.

Основным направлением сотрудничества Сбербанка и Брусники является строительство жилых комплексов в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Кургане, Москве и Московской области. На текущий момент банк финансирует возведение около 500 тыс. кв. м жилой недвижимости.