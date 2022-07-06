Тюменца задержали с наркотиками при попытке ограбления магазина

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Пытавшегося ограбить торговую точку с товарами для взрослых и магазин техники тюменца задержали с наркотиками. При досмотре у него изъяли 60 свертков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сначала в дежурную часть полиции обратилась продавец-консультант магазина товаров для взрослых на ул. Холодильной. Девушка сообщила, что в торговый зал вошел неизвестный, попросил упаковать ему товары на 38 тыс. рублей. Когда консультант сложила все в пакет, злоумышленник схватил его и выбежал на улицу. Охранники погнались за ним, но мужчина, бросив похищенное, скрылся.

Пока следственно-оперативная группа работала на месте преступления, в дежурную часть поступил очередной звонок. На этот раз правоохранителям рассказали, что злоумышленник пытался унести ноутбук из магазина техники на ул. Республики. Мужчину заметила охрана и он убежал.

Подозреваемого задержали в одном из торговых центров города. "Им оказался ранее судимый житель областного центра 1991 года рождения. Полицейским злоумышленник пояснил, что решился на преступление, находясь в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в областной полиции.

Экспертиза показала, что порошкообразное вещество, которое изъяли у мужчины при досмотре, является синтетическим наркотиком общим весом около 50 граммов.

В отношении задержанного возбудили три уголовных дела. Мужчина находится под стражей.