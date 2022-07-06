Тюменскую стройпродукцию используют в проекте "Арктик СПГ 2"

| Фото: t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

Стройпродукцию Винзилинского завода керамических стеновых материалов используют в проекте "Арктик СПГ 2". Для изготовления кирпичей на заводе применяют голубую глину, сообщается в Telegram-канале единой инвесткоманды Тюменской области.

Программа развития завода и господдержка стали главными темами встречи единой ивесткоманды региона с руководством Винзилинского завода керамических стеновых материалов, говорится в сообщении. На производственной площадке ежегодно выпускают 75 млн кирпичей, 40% из которых применяются для облицовки зданий. На предприятии оценивают, что в ближайшие годы эта доля увеличится до 100%. Продукцию завод поставляет по всей России - от Калининграда до Владивостока и в страны СНГ.

Отметим, что самое большое месторождение голубой глины находится у деревни Кыштырла Тюменского района, где ежегодно добывается до 500 тыс. тонн породы. Основной потребитель – винзилинские производственные площадки и строительные компании. Имея такой ресурс, тюменцы потеснили на российском и казахстанском рынках производителей Италии и других стран.