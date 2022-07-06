Дополнительно улететь из Тюмени в Сочи можно с 10 июля

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Дополнительные рейсы из Тюмени в Сочи запускает авиакомпания "Ямал" с 10 июля. Полеты пройдут каждый день, сообщает аэропорт Рощино.

"С 10 июля авиаперевозчик будет дополнительно выполнять полеты во вторник и воскресенье, а с 11 июля приступит к выполнению рейсов в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу. Таким образом дополнительные рейсы авиакомпании Ямал по направлению Тюмень-Сочи станут ежедневными", - рассказали в аэропорту.

Время вылета во вторник и воскресенье из Тюмени – 7 часов 5 минут, прибытие в Сочи – 8 часов 55 минут. Время отправления второго дополнительного рейса из Тюмени в 7 часов 20 минут, прибытие в курортный город – 9 часов 10 минут (время местное).

Ежедневные рейсы без пересадок и удобное расписание значительно расширяют возможности для планирования отпуска. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта Рощино и авиакомпании Ямал.