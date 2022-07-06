36 одаренных школьников Тобольского района собрала летняя смена "Менделеев. PRO"
Далее в сюжете Тюменскую стройпродукцию используют в проекте «Арктик СПГ 2»
36 ребят собрала летняя научная смена для одаренных детей "Менделеев. PRO" в с. Абалак. Это отличники учебы, победители и призеры региональных, всероссийских олимпиад, сообщает администрация Тобольского муниципального района.
Пять дней они будут заниматься в четырех лабораториях: исторической, естественно-научной, робототехнической и медиалаборатории. Итогом смены станет защита проектов в каждом направлении.
В программу летних сборов также входят турпоход и профориентационные экскурсии в центр молодежного творчества "Тобольск-Политех", музей печати и в музей-заповедник.
С 2019 года в проекте приняли участие около 200 одаренных сельских школьников.