36 одаренных школьников Тобольского района собрала летняя смена "Менделеев. PRO"

| Фото: администрация Тобольского муниципального района | Фото: администрация Тобольского муниципального района

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36 ребят собрала летняя научная смена для одаренных детей "Менделеев. PRO" в с. Абалак. Это отличники учебы, победители и призеры региональных, всероссийских олимпиад, сообщает администрация Тобольского муниципального района.

Пять дней они будут заниматься в четырех лабораториях: исторической, естественно-научной, робототехнической и медиалаборатории. Итогом смены станет защита проектов в каждом направлении.

В программу летних сборов также входят турпоход и профориентационные экскурсии в центр молодежного творчества "Тобольск-Политех", музей печати и в музей-заповедник.

С 2019 года в проекте приняли участие около 200 одаренных сельских школьников.