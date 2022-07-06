Медики-мошенники обманули тюменцев на 16 миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 человек, жителей Краснодара, Хабаровска и Тюмени, будут судить за мошенничество. Под видом косметологических и медицинских услуг подозреваемые обманули клиентов клиники на сумму более 16 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия в 2016 году обвиняемые организовали в Тюмени преступную группу и открыли медицинский центр от имени специально созданного ООО "Клиника "Сибирская", в котором якобы оказывались платные косметологические и медицинские услуги.

Сотрудники кол-центра приглашали граждан на бесплатную медицинскую диагностику. Клиентов вводили в заблуждение путем инсценировки медицинского приема и диагностирования на оборудовании MULTISCAN BC.

Пациентам сообщали ложную информацию о наличии у них заболеваний, лечение которых гарантировали за определенную сумму. При отсутствии у потерпевших средств с ними заключали кредитные договоры на оплату процедур.

Так с 2017 по 2019 годы 165 пациентам был причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 30 млн рублей. Уголовное дело, насчитывающее 316 томов, направлено в Калининский районный суд.