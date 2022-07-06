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Сквер на улице Линейной в Тюмени сдадут ко Дню города

Общество, 16:05 06 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Сквер на улице Линейной в Тюмени станет настоящим подарком горожанам ко Дню города. Располагается он рядом со вторым корпусом школы 65 в районе домов №№ 15 и 17.

Как рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук, изначально по генеральному плану здесь планировалось строительство дороги, но по просьбе жителей на месте пустыря решено было обустроить озелененную территорию.

"Сквер на улице Линейной - это пример того, как жители могут повлиять на судьбу территории, расположенной рядом с их домом. В 2021 году за благоустройство этой площадки проголосовали шесть тысяч жителей района. Они выбирали и наполнение будущего сквера. Мы видим, как при таком взаимодействии с жителями появляются объекты, которые они сами будут беречь", - отметил Кухарук.

Отметим, работы по благоустройству территории начались в мае. Завершить их планировали осенью, но подрядчик обещает сдать объект уже ко Дню города. Сквер выполнен в современном экостиле. Здесь появятся тротуары, скамейки и урны, детская площадка, более 50 деревьев и свыше 100 кустарников. Особое внимание уделят освещению – помимо стандартных фонарей подсветкой украсят деревья и арт-объекты. А для обеспечения безопасности смонтируют камеры видеонаблюдения.

"На каждой такой территории мы изначально предусматриваем установку камер видеонаблюдения. Все данные с них будут направляться в единую систему "Безопасный город", таким образом фиксируя нарушения", - добавил глава Тюмени.

Любовь Голышева

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# городская среда , День города , Руслан Кухарук

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