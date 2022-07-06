Санкции не влияют на сроки ввода соцобъектов в Тюмени, заверил губернатор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Санкции и ограничения не сказываются на сроках строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов, заверил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ходе осмотра инфраструктурных объектов в областном центре 6 июля глава региона посетил площадки в микрорайонах Новопатрушево и Ямальский-2, где возводятся детские сады и школы.

Александр Моор подчеркнул, что изначально вопросы, связанные с импортозамещением оборудования, обозначенного в проектах, возникали, но их удалось оперативно решить.

"Небольшое время, которое потребовалось для замены некоторого оборудования, никак не сказались на конечных сроках ввода объектов в эксплуатацию. Рабочие вопросы есть, они в спокойном режиме решаются, оборудование заменяется", - рассказал Александр Моор.

Он отметил, что с каждым годом в Тюмени растут запросы горожан на новые школы и детские сады. Поэтому синхронизация жилищного строительства и ввода объектов социального назначения является важнейшей задачей.

Так, в Ново-Патрушево долгожданная школа примет учеников уже в 2023 году. Работы ведутся с небольшим опережением графика. Образовательное учреждение на 1 тыс. 200 учебных мест возводится на улице Валентины Тимофеевой, 10. Здание состоит из трех разных блоков. В первом, четырехэтажном, будут учиться средние и старшие классы. Для младшей школы спроектирован свой блок из трех этажей. Еще один трехэтажный блок отдан под столовую, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр.

А детский сад в Ямальском-2 станет одним из самых больших в Тюмени. Он возводится по типовому проекту и рассчитан на 550 мест. Садик вместит 24 группы, в том числе ясельные. Строители обещают сдать объект уже к Новому году.

"Подрядчик строит уже не первые такие объекты. И жизнь показывает, что возводятся они гораздо быстрее, чем указано в договоре", - добавил Александр Моор.

Любовь Голышева