Темой летнего выпуска тюменского журнала Contour стало спокойствие
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Спокойствие стало темой летнего выпуска журнала Contour, который выпустил тюменский мультицентр "Контора пароходства".
В номер вошли тексты о стиле, подборка ресурсов, которые помогут больше узнать о современном искусстве, список книг, на которые можно опереться. Также читатели узнают, как организовать пространство в доме в три шага, приручить комнатные растения и путешествовать с проживанием в автодомах.
Также читатели могут найти материал о тюменском бренде одежды "Несу свет" и его основательнице Татьяне Фокиной. Жительница региональной столицы рассказывает об открытии своего дела, продвижении.
О том, как мемы из Интернета стали частью современной культуры, с читателями поделится доцент кафедры журналистики ТюмГУ Елена Арбатская.
Летний выпуск можно прочитать в электронном виде. Также экземпляры журнала лежат в мультицентре "Контора пароходства", МТЦ "Космос" и по другим адресам.