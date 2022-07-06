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Темой летнего выпуска тюменского журнала Contour стало спокойствие

Общество, 14:59 06 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Спокойствие стало темой летнего выпуска журнала Contour, который выпустил тюменский мультицентр "Контора пароходства".

В номер вошли тексты о стиле, подборка ресурсов, которые помогут больше узнать о современном искусстве, список книг, на которые можно опереться. Также читатели узнают, как организовать пространство в доме в три шага, приручить комнатные растения и путешествовать с проживанием в автодомах.

Также читатели могут найти материал о тюменском бренде одежды "Несу свет" и его основательнице Татьяне Фокиной. Жительница региональной столицы рассказывает об открытии своего дела, продвижении.

О том, как мемы из Интернета стали частью современной культуры, с читателями поделится доцент кафедры журналистики ТюмГУ Елена Арбатская.

Летний выпуск можно прочитать в электронном виде. Также экземпляры журнала лежат в мультицентре "Контора пароходства", МТЦ "Космос" и по другим адресам.

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# журнал , искусство , Контора пароходства

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