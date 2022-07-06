Новые брендированные медали получат участники тюменского полумарафона
| Фото: из сообщества "Стальной характер | Россия" во ВКонтакте
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Уникальные медали получат участники тюменского полумарафона "Стальной характер". Состязания пройдут в рамках празднования Дня города в Тюмени 31 июля, сообщают организаторы.
Медали выполнены в фирменном стиле туристического бренда областной столицы. Цвет зависит от выбранной участником дистанции: синие - 21 км; зеленые - 10 км; бирюзовые - 5 км.
Горожане еще успевают зарегистрироваться на полумарафон по ссылке. Забег пройдет по главным улицам областной столицы. Ожидается, что событие соберет 3 тыс. участников.