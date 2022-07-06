В Тюмени пешеходная улица Дзержинского даст новую жизнь объектам исторического наследия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Тюмени улица Дзержинского, став пешеходной, даст новую жизнь объектам исторического наследия, которые сконцентрированы на ней.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги выездного мероприятия, посвященного строительству в Тюмени инфраструктурных объектов. Он подчеркнул, что пешеходная улица, которая свяжет центр города и набережную, станет одним из популярных мест для горожан и туристов.

"Уверен, что у этого района будет новая жизнь, появятся интересные смыслы и наполнение. Это не только кафе, но и креативные места, которые привлекут людей. Преобразятся фасады не только домов-памятников, но и пятиэтажек. Это будет одно из видовых мест нашего города, которое все с удовольствием будут посещать, фотографироваться и рассказывать в сетях о нашем замечательном городе", - сказал глава региона в интервью тюменским журналистам.

Напомним, в ходе посещения улицы Дзержинского Александр Моор поручил убрать кабели наружного освещения. Сейчас сетевые компании ведут переустройство сетей. В планах – обустроить террасы и детские площадки для маленьких горожан. Предусмотрено и озеленение – кроме деревьев там высадят около 6 тыс. многолетних растений и кустарников.

Глава Тюмени Руслан Кухарук добавил, что объект долгожданный для всех горожан. Завершение глобального этапа, связанного с заменой инженерных коммуникаций, позволило основному подрядчику активно приступить к работам по благоустройству территории.

"Значительный объем работ мы выполним в этом году, а в 2023-м будет идти стыковка с теми объектами, которые расположены вдоль улицы Дзержинского - это жилые дома и около 30 объектов деревянного зодчества. Объект долгожданный. Тюменцы много лет мечтали, чтобы улица стала пешеходной. Думаю, мы ее откроем намного раньше, чем предусмотрено проектом", - добавил Кухарук.

В Тюмени пешеходная улица Дзержинского даст новую жизнь объектам исторического наследия

Любовь Голышева