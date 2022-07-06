Капуста нового урожая из Тюменского района поступит в магазины региона через месяц

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Свежий урожай капусты из Тюменского района поступит в магазины региона в начале августа. В этом году для овощных культур складываются благоприятные условия – достаточно влаги и тепла, а это главные условия для роста растений.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель начальника управления агропромышленного комплекса Тюменского района Валерий Герасимов.

"На урожай хорошие перспективы, потому что в этом году благоприятная погода. Все сложилось: в мае были дожди, и особенно выиграли те хозяйства, которые успели в первые сроки посеять зерновые, овощи. Сейчас овощи уже окучили и обработали поля от вредителей", - пояснил он.

В Тюменском районе под так называемым борщовым набором занято 316 га полей: капуста выращивается на 70 гектарах, морковь – 158, свекла – 83, салаты – 4, лук – 1 га. Но самые большие поля отведены хозяйствами района под картофель – 1,7 тыс. га.

"На днях хозяйства района начали заготовку кормов. По данным на 6 июля заготовлено сена 100 тонн, а в планах – 7,8 тысяч тонн. Сенажа необходимо около 55 тысяч тонн, скошено 7 тысяч 200 тонн. Самое главное, что сырье в этом году есть. Травы вошли в фазу бутонизации и цветения, как раз в это время и начинается заготовка", - говорит Валерий Герасимов.

Оксана Корнеенкова