Студентам-волонтерам начислят дополнительно 20 баллов при постулении в ординатуру
| Фото: центра развития добровольчества Тюмени
Волонтерское участие в борьбе с коронавирусом зачтут студентам при зачислении в ординатуру, сообщает Минздрав РФ.
Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин. Участникам добровольческой деятельности начислят 20 баллов за индивидуальные достижения, которые будут учтены при поступлении в ординатуру в 2022 году.
Также установлено, что дополнительные баллы получат те, кто отработал волонтером более 150 часов. Норма будет действовать для всех учреждений высшего образования.