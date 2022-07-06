Студентам-волонтерам начислят дополнительно 20 баллов при постулении в ординатуру

| Фото: центра развития добровольчества Тюмени | Фото: центра развития добровольчества Тюмени

Волонтерское участие в борьбе с коронавирусом зачтут студентам при зачислении в ординатуру, сообщает Минздрав РФ.

Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин. Участникам добровольческой деятельности начислят 20 баллов за индивидуальные достижения, которые будут учтены при поступлении в ординатуру в 2022 году.

Также установлено, что дополнительные баллы получат те, кто отработал волонтером более 150 часов. Норма будет действовать для всех учреждений высшего образования.