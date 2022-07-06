На улице Фармана Салманова в Тюмени появится зеленый уголок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На улице Фармана Салманова в Тюменской слободе создадут озелененную территорию. Соответствующее поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Речь идет об обустройстве земельного участка треугольной формы, расположенного вдоль новой дороги недалеко от строящегося детского сада.

"С учетом сложившейся застройки мы переговорим с собственниками этого земельного участка, чтобы не дома на нем строить, а сделать озелененную территорию. Тем более там естественным образом выросли хвойные деревья и для жителей этого района было бы хорошим решением благоустроить этот участок", - сказал глава региона в ходе рабочей поездки по инфраструктурным объектам Тюмени.

Александр Моор предложил создать там пешеходные дорожки, сделать детскую и спортивную площадки. Эта озелененная территория, по его мнению, станет востребованной среди жителей развивающегося густонаселенного района.

"Постараемся найти решение этого вопроса и затем планово благоустроить эту территорию", - заверил губернатор.

Любовь Голышева