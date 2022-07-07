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ТюмГУ и академия наук Азербайджана проведут совместные конференции

Общество, 08:39 07 июля 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

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Тюменский госуниверситет и институт истории Национальной академии наук Азербайджана начинают сотрудничество в рамках гуманитарных экологических исследований. Со стороны ТюмГУ в диалог вступают сотрудники Антропошколы, сообщает пресс-служба вуза.

Планируется научное сотрудничество в области исследований по истории и антропологии науки, гуманитарным экологическим исследованиям. В ноябре ТюмГУ и академия наук Азербайджана проведут международные конференции "Пространство великих экспериментов" и "Физические и воображаемые ландшафты антропоцена".

"Тематики исследований, наши научные мероприятия, образовательные программы вызвали неподдельный интерес в академии наук и Бакинском государственном университете, что открывает новые возможности и пространства для взаимодействия", – отмечает директор Школы исследований окружающей среды и общества Александр Сорокин.

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