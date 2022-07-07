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SAS ТюмГУ устроит экскурсии для абитуриентов и родителей

Общество, 10:14 07 июля 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

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Экскурсии для абитуриентов и родителей по Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ (ул. 8 Марта 2, к. 1) пройдут с 8 июля по 5 августа. Представители учебного офиса проведут гостей по этажам корпуса, покажут аудитории, библиотеку и брейкауты.

Специалисты SAS пообщаются с абитуриентами и ответят на вопросы.

8 июля, 22 июля, 5 августа начало экскурсий — в 16 часов, 12 июля и 26 июля — в 11 часов. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В SAS идет прием документов на бакалаврскую программу, в этом году набор открыт по шести профилям подготовки: "Кино и медиа", "Социология и антропология", "Информационные технологии и системный анализ", "Культурные исследования", "Экономика", "История".

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# ТюмГУ , Школа перспективных исследований

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