О воспитании детей в царской семье тюменцам расскажет культуролог из Москвы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Круглый стол "Судьба Романовых в истории России" и диалоговую встречу "Мамы, папы и дети" проведут в историческом парке "Россия — моя история" в Тюмени в День семьи, любви и верности 8 июля.

В 11 часов на круглом столе участники поговорят о воспитании детей в царской семье и роли религии в образовании. Председатель секции и спикер кандидат культурологии, ведущий телеканала "СПАС" Олег Робинов из Москвы.

В 18 часов 30 минут начнется диалоговая встреча, посвященная аспектам влияния мамы и папы на развитие личности ребенка, семейным мифам и доверительным отношениям родителей и детей. Слушатели узнают, как укрепить родительский авторитет и сформулировать приоритетные принципы воспитания ребенка в семье без отца. Перед гостями выступят психолог регионального центра "Семья" Джамиля Доставалова, кандидат педагогических наук, семейный психолог, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин, практический психолог, ИНП-психолог Александр Бендиченко.

Представители других городов смогут принять участие в формате онлайн. Ссылка на подключение. Возрастное ограничение: 18+.