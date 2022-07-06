Медали "За любовь и верность" вручили 14 тюменским семьям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 семейных пар Тюмени и Тюменского района удостоились медалей "За любовь и верность". Общественные награды им вручили в янтарном зале тюменского Дворца бракосочетания 6 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности, который стал официальным праздником в 2022 году.

Медаль дали и супругам Виктору и Алле Княжевым, которые прожили вместе 60 лет – 28 марта отметили бриллиантовую свадьбу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Познакомились они, когда им было по 23 года – в кинотеатре "Октябрь" в Тюмени. В город Алла приехала работать по распределению после учебы, а Виктор вернулся домой, отслужив в армии. После сеанса галантный кавалер пошел проводить скромную и красивую девушку, да так и не расстался больше со своей будущей женой. Свадьбу отпраздновали в семейном кругу, потому что на размах не было денег, да и не принято было по ресторанам ходить, пояснили супруги.

Алла Васильевна с Украины и секрет семейного счастья сформулировала народной пословицей: "Махай хай косырь", в переводе "Коси как косарь", то есть, когда косарь косит, его не отвлекают ни птицы, ни комары, ни усталость. Так и она, если муж ворчит, то она молчит, чтобы он поскорее выговорился и успокоился.

Сейчас у четы двое детей, семь внуков и девять правнуков, которые с удовольствием приезжают в гости к бабушке с дедушкой.

Медаль Княжевым вручил депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

"Как построить семью, рецепта нет, технологию никто не придумал. Это все складывается через душу, взаимопонимание и любовь", — отметил он.

Наградили также и семью Фарида и Савии Ахтямовых из п. Винзили, которые прожили в крепком браке почти 36 лет, в августе будут праздновать агатовую свадьбу. Они родились и выросли в Казахстане, живут в Тюменской области с 1995 года. Воспитали двоих сыновей, тепло приняли в семью двух снох и радуются трем внучатам. Семья у Ахтямовых многонациональная, сами они татары, одна сноха русская, другая – казашка. Все живут дружно, в уважении, взаимопонимании и любви, вместе справляют все праздники.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Любовь – это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. У нас сложилось, каждый занял свою нишу, состоялся и в семье, и в профессии и даже в увлечении", - рассказала Савия Ахтямова.

Ее муж, заслуженный строитель России, поднял в Винзилях детскую спортивную команду по баскетболу, приобщил к этому виду спорта сыновей и сам с удовольствием играет и тренирует. Супруга много лет проработала педагогом, сейчас трудится индивидуальным предпринимателем. Про себя говорит, что по образованию педагог, по жизни предприниматель, а в душе актриса. Шутит, что баскетболист и актриса прекрасно уживаются.

Напомним, всего в регионе 70 семейных пар наградят за любовь и верность.

Инна Кондрашкина