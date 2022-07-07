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Тоболяк наловил краснокнижной рыбы на 150 тысяч рублей

Происшествия, 15:43 07 июля 2022

УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Тоболяка, выловившего четырех краснокнижных осетров, а также стерлядь и нельму, задержали полицейские, сообщает УМВД РФ по Тюменской области. Ущерб составил более 150 тыс. рублей.

Инспекторы ДПС на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе остановили водителя автомобиля "Нива" с прицепленной лодкой.

УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

При проверке документов выяснилось, что у 33-летнего мужчины нет водительских прав. В лодке были обнаружены четыре осетра, 13 стерлядей и одна нельма.

Тоболяка доставили в отдел полиции, где он признался, что в период нереста выловил краснокнижную рыбу для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Также на мужчину составлен протокол за управление автомобилем без водительских прав.

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# осетр , стерлядь , Тобольский район , уголовное дело

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