84 тысячи тюменцев стали невыездными из-за долгов

| Фото: УФССП России | Фото: УФССП России

84 тыс. жителей Тюменской области не смогут выехать за границу из-за долгов, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Как напомнили в ведомстве, размер задолженности, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тыс. рублей.

Отметим, что федеральная служба судебных приставов совместно с Минцифры запустили новый сервис "Ход снятия ограничения выезда из России" на портале Госуслуг.

Сервис позволит должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета.

Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса "Цифровое исполнительное производство".

Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе "Ход исполнительного производства".

Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга.