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Спортсмены ХК "Рубин" готовятся к новому сезону

Спорт, 13:15 09 июля 2022

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

У игроков тюменского хоккейного клуба "Рубин" началась подготовка к новому сезону. В первую очередь, спортсмены проходят углубленное медицинское обследование, сообщает пресс-служба команды.

Получив допуск, хоккеисты отправляются на функциональное тестирование. Отметим, что в составе команды девять новичков. Вместе с "Рубином" на сборах работают игроки молодежного состава.

Несколько человек находятся на просмотровых контрактах.

В межсезонье произошли изменения и в тренерском штабе. На работу в "Омские Крылья" перешел Николай Золотухин. "Рубин" уже определился с новым наставником по нападающим. В ближайшее время его имя будет объявлено.

Во время учебно-тренировочных сборов команда примет участие в двух турнирах.

С 11 по 13 августа в Альметьевске, и на домашнем льду с 26 по 28 августа.

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# ХК "Рубин" , хоккей

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