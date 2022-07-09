Тюменских студентов приглашают посетить киновечеринки в областном Студцентре
| Фото: Студцентр Тюменской области
Каждую первую субботу месяца тюменские студенты могут прийти в Студенческий центр региона, чтобы посмотреть выбранный фильм. Вход свободный.
Члены Студсовета подготавливают список фильмов на выбор. В группе ВКонтакте появляется анонс о предстоящей киновечеринки с голосованием.
Смотрят картину, за которую проголосовало большинство участников сообщества на момент начала кинопросмотра. В последние два раза это были "Убийство в Восточном экспрессе" и "Зеленая миля".