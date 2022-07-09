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Тюменских студентов приглашают посетить киновечеринки в областном Студцентре

Общество, 14:55 09 июля 2022

Студцентр Тюменской области | Фото: Студцентр Тюменской области

Каждую первую субботу месяца тюменские студенты могут прийти в Студенческий центр региона, чтобы посмотреть выбранный фильм. Вход свободный.

Члены Студсовета подготавливают список фильмов на выбор. В группе ВКонтакте появляется анонс о предстоящей киновечеринки с голосованием.

Смотрят картину, за которую проголосовало большинство участников сообщества на момент начала кинопросмотра. В последние два раза это были "Убийство в Восточном экспрессе" и "Зеленая миля".

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# кино , студенты

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