В Тюменской области будет развиваться речной туризм

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Речной туризм планируют развивать в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. Так, в Тобольске предполагается задействовать русло Иртыша.

Речной туризм в области представлен экскурсионными прогулками по речным туристическим маршрутам. В Тюмени ежедневно доступно 15 прогулок на различных теплоходах. Расписание представлено на платформе Visit Tyumen.

Базы отдыха, расположенные на берегах рек и озер, предлагают организованные прогулки на яхтах, квадроциклах, лодках, катамаранах, сап-бордах, а также сплавы и водные походы на байдарках и каяках.