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Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку по факту обнаружения ребенка в подъезде

Происшествия, 18:51 11 июля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение доследственной проверки по факту обнаружения пятимесячного ребенка в подъезде жилого дома в Тобольске, сообщает надзорный орган.

Напомним, информация о малыше, обнаруженном в подъезде, появилась в соцсетях и СМИ. Сообщалось, что укутанного в полотенце ребенка нашли вечером 10 июля. Информация заинтересовала следователей. Организована проверка.

Также прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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# дети , проверка , прокуратура

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