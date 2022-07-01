Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку по факту обнаружения ребенка в подъезде

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение доследственной проверки по факту обнаружения пятимесячного ребенка в подъезде жилого дома в Тобольске, сообщает надзорный орган.

Напомним, информация о малыше, обнаруженном в подъезде, появилась в соцсетях и СМИ. Сообщалось, что укутанного в полотенце ребенка нашли вечером 10 июля. Информация заинтересовала следователей. Организована проверка.

Также прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.